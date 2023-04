MAIOLATI SPONTINI Terribile incidente stradale, ieri nel primo pomeriggio, lungo la superstrada in località Moie. Drammatico il bilancio: un morto e un ferito. E inquietante la dinamica del sinistro, su cui stanno lavorando gli agenti della Polstrada di Ancona. A perdere la vita, Attilio Vanoli, 66 anni di Varese, titolare della V2 Components Srl, ditta di lavorazioni meccaniche e storico fornitore di Whirlpool, con sede a Besozzo (nel Varesotto) e a Fabriano. L’uomo, che lascia due figli, viaggiava lungo la Ss76 sulla corsia mare. Erano le 14,20 e al km 46+800, a circa 500 metri dallo svincolo per Moie di Maiolati, si è dovuto fermare con il suo furgone Mercedes Vito con carrello appendice, accostando lungo la corsia di destra, a una trentina di metri dalla piazzola di sosta.

Lo stop improvviso

Non è chiaro se il mezzo fosse in panne o se è emerso un problema improvviso: di fatto, l’uomo dopo aver arrestato il furgone è sceso e si è diretto nella parte posteriore, vicino al carrello. In quel maledetto istante è sopraggiunta un’Audi A3 condotta da un uomo di Bari che non ha potuto evitare l’impatto, violentissimo. Non è chiaro – lo stabiliranno le indagini della Polstrada sulla scorta dei rilievi di legge – se l’uomo sia stato investito dall’Audi o urtato dal carrello, a seguito dell’impatto con la vettura. La parte anteriore destra dell’Audi ha colpito lo spigolo sinistro del carrello. In quella carambola assurda, Vanoli è stato scaraventato oltre il guardrail al di sotto della scarpata: un volo di 4-5 metri. È morto sul colpo. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato trattenuto dalla vegetazione sottostante. Sono stati i vigili del fuoco di Jesi a recuperarlo, nello choc generale di altri automobilisti in coda e del conducente dell’Audi - un 51enne di Bari (V.F.) - rimasto ferito leggermente. È stato soccorso dal personale della Croce Verde di Cupramontana e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Le sue condizioni non preoccupano, ha riportato solo qualche contusione e un forte choc. I sanitari dell’automedica del 118 di Jesi, intervenuti sul posto, hanno invece potuto solo constatare il decesso di Vanoli.

In un primo momento era stata anche attivata l’eliambulanza Icaro02 da Fabriano, ma il velivolo alzatosi dalla piattaforma dell’ospedale Profili non è neppure atterrato, date le drammatiche circostanze. La salma è stata recuperata dalle onoranze funebri Bondoni e trasferita all’obitorio di Torrette dove presumibilmente verrà sottoposta ad autopsia. Sono stati gli agenti della Polstrada di Ancona a dover trovare le parole giuste per avvisare della tragedia i familiari dell’imprenditore 66enne. I parenti si sono messi in viaggio nel pomeriggio per raggiungere Ancona. Il traffico veicolare è rimasto bloccato per oltre due ore, con lunghe code e rallentamenti nella corsia direzione Ancona ma anche a Moie dove la Polstrada e il personale dell’Anas hanno deviato il traffico con uscita obbligatoria. I mezzi sono stati posti sotto sequestro giudiziario per gli accertamenti necessari.