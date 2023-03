Jesi, slittano i tempi del Ponte San Carlo: demolizione non prima di settembre

JESI Abbattimento non prima di settembre prossimo per ponte San Carlo. Lo ha spiegato in Consiglio il sindaco Lorenzo Fiordelmondo. «Sono iniziati nella zona i sondaggi per verificare la presenza di eventuali residuati bellici dice il primo cittadino necessari, dato che si parla di un'area che è stata soggetta a bombardamenti. Come noto, la prima operazione cui procedere sarà lo spostamento delle condotte di servizi che attualmente passano sul ponte. Sono in corso verifiche sulla possibilità di migliorare e velocizzare i tempi. Attualmente, quelli ipotizzabili per l'abbattimento del ponte San Carlo sono di effettuarlo il prossimo settembre».

Il cronoprogramma

Tempistiche, dunque, che slittano in avanti. Anche rispetto a quelli che erano stati i propositi espressi dai progettisti, che avevano indicato i mesi caldi dell'estate di minore portata per l'Esino come preferibili per poter procedere meglio ai lavori sull'alveo del fiume per la ricostruzione. Ma c'è da tenere conto di un altro cantiere cruciale per la viabilità cittadina, quello sul cavalcavia di viale della Vittoria, dove il risanamento sta chiedendo un intervento diverso da quello originariamente previsto.

L'altro nodo

«Dobbiamo tenere conto anche di altre situazioni come il cavalcavia dice Fiordelmondo per fare in modo che cantieri differenti non blocchino la città contemporaneamente in più punti». Da evitare il tilt totale che comporterebbe far coincidere chiusura di viale della Vittoria per i lavori sul cavalcavia da un lato e, dall'altro, i lunghi mesi in cui senza ponte San Carlo il quartiere Minonna, lo svincolo Jesi Centro della SS76 e la strada per Filottrano e Macerata mancheranno del più diretto collegamento col centro. In aula, Fiordelmondo risponde anche a perplessità e domande dall'opposizione del consigliere Matteo Sorana di Orizzonte Jesi, tema il questionario fra i residenti di Minonna e delle frazioni per conoscerne le necessità in vista della demolizione del ponte. «É possibile evidenzia Sorana - consultarlo e compilarlo liberamente online, senza alcuna autenticazione/verificazione dell'identità. Il che ne rende le risultanze non effettivamente attendibili, potendo essere compilato da chiunque».

La fiducia

Dice a riguardo il sindaco: «Ci fidiamo di questa città, ci ha dato fiducia e gliela restituiamo. Se c'è chi si diverte a compilare il questionario, su una cosa così importante, con cose non vere, la preoccupazione è relativa perché siamo sicuri che la stragrande maggioranza delle persone interessate ha coscienza e consapevolezza. Se coltiviamo il tema del sospetto, sarà impossibile attrezzare soluzioni adeguate ai disagi che pure, chiaramente, ci saranno». Il questionario può essere compilato online sul sito del Comune ma anche «di persona, con la presenza di personale comunale, nello spazio che abbiamo allestito a Minonna e che ci è stato messo a disposizione dalla parrocchia, che ringraziamo».