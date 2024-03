SASSOFERRATO - Paura a Sassoferrato per l'incendio di un seminterrato. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri poco dopo le 20 in via San Bernardinoì per un rogo di un seminterrato.

Residenti accompagnati all'esterno

La squadra VVF di Fabriano ha spento l'incendio e messo in sicurezza il locale coinvolto. In via precauzionale i residenti del condominio sono stati accompagnati all'esterno.