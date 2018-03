Dall'Hotel House a Numana: preso il fornitore di cocaina della riviera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA -I carabinieri hanno individuato a Numana il fornitore dei tossicodipendenti. I militari della locale stazione, a conclusione di una lunga indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Ancona per detenzione ai fini di spaccio un marocchino di 46 anni residente all’Hotel House di Porto Recanati, sposato, di lavoro commerciante ma già noto alle forze dell’ordine. A suo carico erano stati raccolti indizi su un’attività di spaccio quasi giornaliera iniziata nel febbraio 2016. In due anni il marocchino avrebbe ceduto dosi di cocaina a diversi tossicodipendenti della riviera del Conero e di quella maceratese, alcuni dei quali sarebbero poi finiti in overdose. A carico dello spacciatore è stato emesso anche il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Ancona per tre anni.