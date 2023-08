Filottrano, incendio nel garage vicino alla casa: le fiamme sono partite dall'esterno

FILOTTRANO - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Tornazzano a Filottrano per l'incendio di un garage all’interno di un’abitazione privata.

Controesodo da incubo: nove km di coda sull'autostrada A14 nelle Marche. Un automobilista è colto da malore

La struttura esterna all’abitazione, per cause ancora in fase di accertamento, era avvolta dalle fiamme nel lato esterno. La squadra di Osimo, in collaborazione con l’autobotte proveniente dal distaccamento di Jesi, ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento, evitando cosi il propagarsi dell’incendio alla siepe adiacente al garage. Per fortuna non sono stati segnalati feriti.