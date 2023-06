Monte San Giusto, scoppia l'incendio nel capanno: i vigili del fuoco "salvano" la casa vicina

MONTE SAN GIUSTO - Scoppia un incendio nel capanno a Monte San Giusto, i vigili del fuoco riescono ad evitare che le fiamme si propagnino alle case vincine.

Ancona, paura al parco: bimbo di 9 anni rincorso e azzannato da un cane: denunciata la padrona

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera in Via Don Lorenzo Milani a Monte San Giusto per un incendio di un capanno. Le fiamme avevano cominciato ad incendiare anche una catasta di legna che si trovava nei pressi del capanno. La squadra di Macerata, intervenuta con tre autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio all’abitazione vicina, ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Per fortuna non sono stati segnalati feriti o intossicati.