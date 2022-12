MONTEFORTINO - Un’esplosione si è verificata nella tarda mattinata di ieri in contrada Vetice nel comune di Montefortino all’interno di un capanno di acciaio e legno in aperta campagna. E’ rimasto ferito gravemente un giovane che al momento si trovava dentro la struttura.

Le ferite



A causa dell’esplosione il ragazzo ha riportato ustioni nella parte alta del torace e al viso. Erano all’incirca le tredici quando si è avvertito il boato a notevole distanza. Subito è scattato l’allarme da chi ha avvertito nitidamente la deflagrazione e ha tentato di prestare i primi soccorsi. Sul posto è giunta rapidamente un’ambulanza della Potes 118 di Amandola con il medico a bordo. Quasi contemporaneamente è stata allertata l’eliambulanza Icaro che dopo pochi minuti è atterrata nei pressi dell’incidente, rimanendo in sosta per circa una mezz’ora. Sosta durante la quale gli operatori sanitari hanno apportato le prime cure al giovane.

Le ipotesi



Successivamente è stato caricato e trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è giunto in gravi condizioni. Soccorsi immediati anche da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Amandola coordinati dal funzionario di servizio aggiunto della sede centrale. Hanno immediatamente isolato l’area dell’incidente e hanno fatto i rilevamenti necessari per stabilire le cause dell’esplosione. Sul posto giunti anche i carabinieri del comando provinciale. Anche la struttura ha subito gravi danni con lo scoppio. Infatti il tetto in legno e perlinato nonché una parete sono andati distrutti. In base ai rilevamenti in corso di vigili del fuoco e carabinieri potranno emergere le cause che hanno portato allo scoppio e al grave ferimento della persona. Bisognerà accertare ad esempio se in quel momento il giovane stava preparando qualcosa per il Capodanno o per quale altro motivo è avvenuta l’esplosione.