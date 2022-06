ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte nella frazione di Montesicuro per un capanno in fiamme. La struttura era adibita al rimessaggio di attrezzature per il giardinaggio. I pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo che ha coinvolto anche parte della vegetazione circostante, quindi hanno messo in sicurezza la zona, bonificando l'area bruciata.

