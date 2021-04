Divampa un incendio in un capanno in contrada Montalbano, morti conigli e galline

MACERATA - I vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata sono intervenuti oggi, poco dopo le 14.10, in contrada Montalbano. È andato a fuoco un capanno in cui si trovavano diversi animali e proprio l’arrivo tempestivo degli uomini del 115 (sul posto con diversi mezzi) ha evitato che le fiamme raggiungessero una casa situata nelle vicinanze e un bombolotto di Gpl. Una situazione, quindi, di grande pericolo. Ancora non si conoscono le cause del rogo divampato nella contrada maceratese, che è costato la vita a diversi conigli e galline.

LEGGI ANCHE

Trova una testa di agnello sul parabrezza dell'auto. I carabinieri individuano l'autore della minaccia

LEGGI ANCHE

Vola da più di tre metri mentre sta facendo lavori a una imbarcazione: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA