Pesaro, si incendia un capanno agricolo: in fiamme due trattori e vari attrezzi

PESARO- Sono intervenuti nelle primissime ore del mattino (2.30) di oggi – 14 ottobre – i Vigili del Fuoco di Pesaro lungo la Strada Cerreto per l'incendio di un capanno adibito a rimessaggio di attrezzature agricole.

In fiamme due trattori

Le fiamme si sono estese all'interno per una superficie di circa 60mq e hanno coinvolto due trattori agricoli, un motocoltivatore ed attrezzi vari. I pompieri sono intervenuti con due autobotti provvedendo a spegnere le fiamme mettendo in sicurezza tutta l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.