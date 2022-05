Cade dal capanno da caccia e finisce nella scarpata: d'urgenza a Torrette in eliambulanza

ANCONA - E' caduta dalla passerella, alta un paio di metri, per poi sviolare nella scarpata sottostostante per altri 15-20: brutta avventura per un 62enne a Tavoleto. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e per soccorrere l'uomo è stato necessario l'intervento dei i vigili del fuoco con la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale). L'uomo, comunque rimasto sempre cosciente, ha riportato varie lesioni ed è stato trasportato dall'eliambulanza all'ospedale rionale di Torrette.

