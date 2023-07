ANCONA Non smette di risuonare l’allarme per i cinghiali che si aggirano tra le case della città. L’ultimo avvistamento c’è stato sabato sera, quando un cittadino del quartiere adriatico ha chiamato i carabinieri perché sotto casa sua stava passeggiando indisturbata una famigliola di ungulati. In via Redipuglia è arrivata una pattuglia dei carabinieri, i quali hanno poi avvisato per competenza la Polizia Provinciale. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, della famigliola di animali non c’era più traccia.

Sono ormai mesi che si susseguono gli avvistamenti dei cinghiali a spasso per la città, soprattutto in prossimità delle aree verdi. Per non parlare di “Alan”, l’ungulato che per più di un mese ha fatto tenere chiuso il parco della Cittadella. Lo stesso Alan avrebbe seminato il panico al parco di San Costanzo lo scorso venerdì sera, quando ha trovato il modo di attraversare a gran carriera un campo da calcio dove era in corso una partita amatoriale tra un gruppo di stranieri. Dopo aver corso sul rettangolo verde tra lo stupore generale, l’animale è riuscito ad imboccare una seconda via di fuga che gli ha permesso di raggiungere le scalette che conducono proprio in via San Costanzo. Nessun ferito.