Falconara, ubriaco infastidisce i viaggiatori alla stazione. Bloccato dalla polizia ferroviaria

ANCONA A Falconara la polizia ferroviaria ha denunciato un 46enne in stato di ubriachezza che barcollava sul primo marciapiede della stazione dando fastidio ai viaggiatori. Alla richiesta degli operatori di fornire le generalità è andato in escandescenze dichiarando di non avere i documenti. E' stato accompagnato negli uffici per l'identificazione.

LEGGI ANCHE: Ancona, venerdì di interventi: due donne all'ospedale per abuso alcolico e colluttazioni

L'alto impatto

Il servizio va identificato nell'ordine dell'operazione ad alto impatto che ha coinvolto le stazioni di Marche e Umbria negli ultimi giorni.