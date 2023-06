FALCONARA Arrivano russi, ucraini, francesi, diversi tedeschi e tanti turisti. La novità dell’inizio dell’estate falconarese rende felici gli operatori e preannuncia una stagione di successi e di sorrisi per ristoratori e proprietari di stabilimenti balneari. Ne è convinto Luca Caprari dello chalet, che è anche ristorante, Abbronzatissima. «Siamo partiti forte – dice Caprari – anche se per noi l’inizio è stato in aprile e quindi stiamo lavorando già da tre mesi. Abbiamo tanta gente sotto gli ombrelloni e sui lettini e anche il ristorante è spesso sold out».



I primi riscontri



Aggiunge Caprari: «La novità è che sono già arrivati tanti stranieri: russi, francesi, ucraini ed anche tedeschi. Poi ci sono i bagnanti che vengono dall’entroterra, anche dalla vicina Umbria e la caratteristica da sottolineare è che vengono in spiaggia anche nei giorni in mezzo alla settimana e non solo nel weekend». Lavora a pieno regime anche il ristorante e Luca Caprari, che lo dirige, non nasconde la soddisfazione. «Per noi è un fiore all’occhiello e mettiamo particolare cura ed attenzione alla scelta delle materie prime e al menù». L’acqua è tornata trasparente, dopo le mareggiate e le alluvioni, dopo che i fiumi avevano portato in mare tanto fango, alberi, rami, rifiuti di ogni genere. La spiaggia, che fino a qualche giorno fa era divisa in due tra la zona vietata a nuotate e tuffi e quella dove era consentito bagnarsi, è ora completamente libera e i primi ad esserne felici sono i bambini che sguazzano in acqua. Alessandro Filippetti, presidente del consorzio Falcomar, che raggruppa operatori e assistenti bagnanti e titolare dello stabilimento Mirco & Ale, puntualizza la situazione dal punto di vista degli operatori.

La qualità



«Gli assistenti bagnanti hanno preso regolarmente servizio il 3 giugno e saranno sul posto, sulle loro torrette, fino al 3 settembre. Li abbiamo formati con vari corsi e sanno come comportarsi in caso di emergenze e incidenti che speriamo non si verifichino, come fortunatamente è accaduto anche l’estate scorsa. La gente viene già al mare con i primi caldi e con la qualità dell’acqua che è decisamente migliorata in questi ultimi giorni anche se il pienone deve ancora arrivare visto che ci sono esami di maturità e aziende aperte. A luglio ed agosto, comunque, ci aspettiamo tanti bagnanti che potranno apprezzare il litorale di Falconara che offre ogni anno tante iniziative ed eventi, oltre a ottimi ristoranti e locali». A proposito di eventi, domani dalle 17 il Playazzurra da Alex, bagni 21, di Aureliano Modesti e Silvia Maggini, organizza un Summer Party con dj set e panini con porchetta, fiumi di birra, cocktail e ottimi vini. «Aspettiamo i nostri clienti affezionati per inaugurare con loro la stagione estiva».

Anche il Circo Marinaro propone per domani alle 21 sulla spiaggia antistante il sottopasso di via Goito, uno spettacolo teatrale comico interpretato dall’attrice e autrice Stefania Terrè con il cane Italo al suo fianco. Accompagnerà lo spettacolo il gruppo musicale Piano BI.