FALCONARA - «Ho aperto il bar come al solito pochi minuti dopo le 5 di mattina ed ho subito visto che qualcuno era entrato dalla porta posteriore in modo tale da non farsi notare dai conducenti delle auto di passaggio lungo la Flaminia, aveva divelto la maniglia della porta di legno, aveva distrutto la vetrata che mette in comunicazione la sala con i giochi e le slot machine e quella del bar ed aveva rubato i soldi che avevamo lasciato per dare il resto e come fondo cassa: in tutto diverse centinaia di euro, quasi mille».

Fabio Brandoni è il padre di Monia, la titolare del bar Regina a Villanova, il locale vicino all’ex area Antonelli, preso di mira ieri all’alba dai ladri. «Dalle telecamere vicine e da quelle dell’attiguo distributore Eni – dice Monia Brandoni – si vede che c’è un solo uomo, non perfettamente riconoscibile per via del cappello e della felpa ma che presumibilmente è abbastanza giovane, di un’età compresa dai 30 ai 40 anni. E’ lui che entra dalla porta posteriore dopo averla forzata e con un bastone di ferro distrugge la vetrata ed entra nel bar. E’ lui che cerca i soldi, che trova spiccioli dietro al bancone, prende una chiave ed apre il cassetto dove teniamo i contanti che ci servono per dare il resto per i giochi elettronici e per i clienti del bar, per le colazioni e i vari servizi.

Dalle telecamere si capisce anche per che pochi minuti il ladro non si è imbattuto in mio padre che solitamente va ad aprire il locale molto presto ogni mattina». L’ipotesi più probabile è che il ladro abbia agito da solo ma non si può escludere che avesse anche un complice nelle vicinanze che lo attendeva in un’automobile e potrebbe anche essere qualcuno che conosce bene il locale di Villanova e le abitudini e gli orari della famiglia Brandoni, proprietaria del bar Regina da venti anni.



Alcuni residenti che abitano nella zona del locale intorno alle 4,45 hanno avvertito distintamente alcuni forti rumori e l’infrangersi di vetri. Monia Brandoni si è recata a sporgere denuncia presso la Tenenza dei carabinieri di Falconara. «Ha rubato diverse centinaia di euro – dice la titolare - ma soprattutto sono i danni che ha causato che sono molto ingenti». La tecnica con cui è stato effettuato il colpo non è simile a quella della banda che aveva invece messo precedentemente a segno un furto sempre a Villanova, a poche decine di metri di distanza dalla stazione Eni e dal bar Regina. Nel mirino, la notte tra il 25 e il 26 aprile scorso, finì la tabaccheria Sorriso, l’ex Bar Sorriso, dove i ladri, dopo aver praticato un grosso foro su un muro esterno, entrarono nel locale e rubarono centinaia di pacchetti di sigarette e di Gratta & Vinci ed anche denaro, il tutto per diverse migliaia di euro.