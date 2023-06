Ancona, vende tabacco a un 16enne: multa da migliaia di euro e rischia di perdere la licenza

ANCONA - Quel ragazzo era visibilmente minorenne ed ora il tabaccaio, che gli ha comunque venduto una confezione di tabacco senza verificare l'età, dovrà pagare una multa salata e rischia la licenza.

Durante un servizio mirato nella zona nord della città, i finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Ancona hanno notato un giovane, palesemente minorenne, entrare in una tabaccheria per poi uscirne poco dopo con un pacchetto di tabacco trinciato in mano. Fermato immediatamente per un controllo, è stato accertato che il ragazzo aveva solo 16 anni, oltre ad avere conferma dell’acquisto avvenuto poco prima in violazione della normativa.

Per il commerciante è scattata, quindi, la prevista sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro, oltre alla segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la sospensione della licenza per 15 giorni.

In caso di recidiva, il tabaccaio trasgressore rischierà, in base alla normativa, la revoca definitiva della licenza oltre che una sanzione pecuniaria da 1000 a 8000 euro.