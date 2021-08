Il terreno cede all'improvviso, l'escavatore si ribalta: paura nel cantiere per il raddoppio della variante alla Ss16

FALCONARA - Il terreno cede all’improvviso e l’escavatore si ribalta. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimettere in posizione il mezzo. Per fortuna, nessuna conseguenza per l’operaio che si trovava al suo interno, ma l’operazione di recupero è stata piuttosto complicata ed è andata avanti fino a sera. L’incidente è accaduto nel pomeriggio in un campo di via del Tesoro, nell’area del cantiere per il raddoppio della variante alla Statale 16. L’operaio stava lavorando con l’escavatore quando, a causa di un cedimento del terreno reso molle dal maltempo delle ultime ore e dalle abbondanti piogge, il mezzo meccanico si è ribaltato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Ancona con l’autobotte e con l’ausilio di un’autogru che ha lavorato per diverse ore. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco e la polizia locale.

