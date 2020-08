Whirlpool, nuova commessa e conferma per 38 interinali

FABRIANO - È un panorama in chiaroscuro quello che propongono il mondo del lavoro e della produzione di Fabriano. Se infatti la ex Jp è alle prese con l’annuncio della mobilità, buone notizie arrivano invece sul fronte della Whirlpool. I dati del report dicono che si rafforza il trend produttivo dello stabilimento di Melano a Fabriano. A settembre è stata assicurata la produzione di 183mila di piani cottura elettrici e a gas, quest’ultimi per una quota pari a 79mila.

La produzione di piani cottura a gas da sola rappresenta il 43% dei volumi del sito industriale fabrianese, impiegando il 50% della manodopera complessiva. Un segnale di ripresa per un segmento produttivo che appariva, fino a qualche mese fa, uno dei mercati più in crisi. Riconfermati i contratti interinali per 38 lavoratori. Ad agosto c’era stata una nuova commessa da 9.000 pezzi, ora in fase di completamento, a Melano, hub per i piani cottura elettrici e a gas dell’area Emea di Whirlpool, che ha portato a un incremento dell’occupazione, seppur interinale. Per fine anno si prevede un 10% in meno di produzione, dovrebbero essere sempre deficitari di circa il 10%, come rimarcato dalla stessa Whirlpool nel corso dell’ultimo incontro in remoto al Mise, alla presenza dei sindacati. Intanto si assiste a un’inversione di tendenza che lascia ben sperare per la fine del 2020.

