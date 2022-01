Sfiora il Jackpot da 133 milioni, ma si consola con un "5" al SuperEnalotto che vale 17mila euro

FABRIANO - La dea bendata bacia ancora le Marche con una bella vincita al SuperEnalotto, anche se c'è un po' di rammarico per aver sfiorato il Jackpot da 133,7 milioni. Nel concorso del 15 gennaio del SuperEnalotto un giocatore ha centrato un “5” del valore di 17.163,51 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Serraloggia 28 a Fabriano. La rincorsa al Jackpot prosegue con il montepremi arrivato a 133,7milioni che saranno in palio nella prossima estrazione. Le Marche, dunque, si confermano terra fortunata con l'ultima sestina vincente arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fm).

Ultimo aggiornamento: 13:10

