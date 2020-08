Sturinalto, finito il lungo restyling. Da oggi torna l’acqua nella fontana

FABRIANO - Dopo più di un anno di lavori i turisti che da oggi passeggeranno lungo Corso della Repubblica di Fabriano potranno rivedere la storica fontana Sturinalto, simbolo della città della carta, in tutto il suo splendore e con l’acqua in funzione. Si potranno scattare fotografie davvero originali. E’ terminato, infatti, il lungo intervento di restauro conservativo. L’ultimo, dopo quello del 1348 a seguito del terremoto e dei successivi nel 1948/49, è stato eseguito nel lontano 1993.

La fontana Sturinalto, eretta su disegno di Jacopo di Grondalo nel 1285, con base ottagonale, è tutti gli effetti la cartolina per eccellenza di Fabriano. «Un lavoro – dice il sindaco, Gabriele Santarelli - che riqualifica l’intera piazza del Comune, ma che è solo il primo tassello di una riqualificazione che sarà molto più incisiva con i prossimi interventi. È stato quasi un salvataggio viste le condizioni in cui versava la fontana, come testimonia la prima relazione dell’esperto chiamato per avviare i lavori e capire come intervenire. Il tutto è stato reso ancora più difficile da quanto scoperto dopo l’inizio dei lavori». Gli addetti, infatti, accertarono, «che parte del deposito presente sulla fontana è costituito dalla ripassatura al quarzo condotta nel recente passato, attesta una criticità particolare nella realizzazione della pulitura, che richiederà sicuramente un ingente dispiego di ore di lavoro». Secondo il sindaco «senza questo contrattempo dovuto a un precedente trattamento con vernice al quarzo del tutto fuori luogo, i lavori sarebbero terminati nel 2019».

Oggi sarà restituita la vita alla storica fontana Sturinalto e nei prossimi giorni verrà attentamente monitorata per valutare la reazione degli stucchi e delle impermeabilizzazioni. Intanto prosegue l’intervento conservativo degli addetti nella vicina fontana di piazza Giovanni Paolo II davanti alla Cattedrale San Venanzio. Costruita nel 1832, conserva, sul lato destro lo stemma di Mastro Marino. Mesi fa la Giunta ha approvato il progetto per risanare un’altra fontana storica, la Fonte del Mercato di piazza Garibaldi, dove si svolge il mercato settimanale del sabato. Fu restaurata nel XV secolo da papa Alessandro VI e spostata diverse volte prima di essere collocata in piazza Garibaldi. Da tempo i cittadini chiedono di tutelarla maggiormente vista la presenza di molti automobilisti indisciplinati che parcheggiano la macchina proprio a ridosso di questa storica fontana. Completa l’elenco delle fontane storiche quella di Porta del Borgo, appoggiata sulle vecchie mura del quartiere, quella di San Domenico, in piazza Quintino Sella e quella di San Giovanni, ormai scomparsa, che si trovava sempre in centro, in prossimità dell’incrocio davanti le Poste Centrali di Fabriano.

