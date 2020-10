Soggiorno a scrocco in hotel, due denunciati

FABRIANO - Potenziati i controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, sia nella città della carta che nei Comuni limitrofi. Impegnati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e le stazioni di Serra San Quirico, Sassoferrato e Fabriano. Nella rete dei controlli sono finiti almeno quattro persone, rintracciate e denunciate per diversi reati dopo un’attività investigativa o nell’ambito dei posti di blocco effettuati nei punti strategici delle città. Sono stati denunciati due persone residenti nel Lazio che, dopo aver soggiornato per alcuni giorni in un hotel di Fabriano, hanno ben pensato di andarsene senza corrispondere quanto dovuto. Dopo la segnalazione del titolare dell’hotel i due sono stati rintracciati e denunciati. I carabinieri hanno fermato in centro storico a Fabriano, a bordo della propria auto, un giovane, del posto, che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. E’ scattato il sequestro della sostanza, il ritiro della patente e la segnalazione alla prefettura. Nel corso di un’altra perquisizione, sempre nei confronti di un giovane fabrianese, i militari hanno rinvenuto uno smartphone particolarmente costoso, risultato rubato. Il cellulare è stato sequestrato e il giovane denunciato per ricettazione.

