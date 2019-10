Fabriano, quattro medici in Ortopedia: dovrebbero essercene otto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Reparto di Ortopedia dell ’ospedale di Fabriano : ad oggi ci sono al lavoro solo 4 medici su 8. Da due mesi manca il primario. Il senatore M5s, Sergio Romagnoli, scrive al direttore di Area Vasta per fermare lo smantellamento del Profili. Continua la presa di posizione dei politici per invertire la rotta del nosocomio alle prese con mancanza di personale in quasi tutte le unità operative. Il consigliere di Fabriano Progressista, Andrea Giombi, attacca la maggioranza: «I 5 stelle hanno bocciato il consiglio comunale aperto con la presenza del Governatore Ceriscioli e del Ministero per trovare una soluzione per salvare il punto nascita».Vinicio Arteconi, Associazione Fabriano Progressista, invece, chiede che «tutti i sindaci dell’Unione Montana e i comuni limitrofi del Maceratese e del Pergolese, facciano sentire le loro ragioni e chiedano un colloquio con il Ministro della Salute». Il senatore pentastellato, Sergio Romagnoli, su Ortopedia, ha scritto una nota al Direttore di Area Vasta 2, Guidi, «per evidenziare la carenza di personale e chiedere di porre fine immediatamente a questa situazione». Ad oggi, sono operativi soltanto 4 medici rispetto agli 8 previsti dalla pianta organica. E dopo il pensionamento del primario non è arrivato il nuovo responsabile.