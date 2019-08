Profili, l’allarme topi sulla scrivania dei Nas Continua la bonifica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - La segnalazione dei topi in uno spogliatoio al piano -1 nella vecchia ala A dell’ospedale Profili di Fabriano, non lontano dal reparto di Psichiatria, è arrivata anche sul tavolo dei carabinieri del Nas. Nonostante l’Asur si sia subito attivata e, nell’arco di 24 ore, abbia avviato una nuova disinfestazione e derattizzazione non solo nei locali adibiti a spogliatoio del personale infermieristico e Oss, le forze dell’ordine potrebbero decidere di effettuare approfondimenti sulla presenza dei topi e sulle eventuali cause di queste incursioni fotografate dal personale. Intanto si registra l’affondo di Katia Silvestrini, del Coordinamento in difesa dell’ospedale: «Vedere un topo di quel tipo rende pienamente l’idea di come la sanità pubblica venga trascurata. C’è anche da sottolineare – dice - che la nostra Amministrazione comunale non ha provveduto, e questo è il secondo anno, né alla derattizzazione né alla disinfestazione. Le colpe sono della direzione Asur, ma anche del sindaco perché avrebbe dovuto potenziare il servizio di derattizzazione in città visto che a poche centinaia di metri dall’ospedale c’è anche il fiume Giano».