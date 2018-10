Manager stroncato dal male Era impegnato nel sociale accanto ai bambini disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Manager d’azienda impegnato nel sociale muore a 59 anni per una malattia. Addio a Nello Belardinelli, l’uomo che, 16 anni fa, insieme ad altri soci, fondò la sezione Anffas di Fabriano, l’Associazionefamiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Lascia la madre Maria, la moglie Elsa, le figlie Federica e Barbara, la sorella Luciana e tanti nipoti.Si sono svolti nella chiesa della Misericordia di Fabriano i funerali del manager della Faber Chimica, azienda fabrianese nata nel 1986 e specializzata nella produzione di prodotti per la pulizia e la manutenzioni delle superfici edili realizzate in pietra naturale. «Belardinelli – ricordano i colleghi – ha portato la Faber Chimica sul mercato internazionale tanto che oggi è presente in tutto il mondo». Persona seria sul lavoro, ha sempre rispettato tutti. È stato tra quelli che hanno portato a Fabriano l’associazione Anffas che opera nel mondo della disabilità.