FABRIANO - È morta ieri a 105 anni Ida Cucco, vedova Bartocci, una delle donne più anziane residenti a Fabriano. Domani si svolgeranno le esequie alle ore 15 nella chiesa dei Santi Biagio e Romualdo, poi la sepoltura nel cimitero di Santa Maria. Ida da 5 anni era iscritta all’Università Popolare di Fabriano. Per il suo centesimo compleanno si era concessa questo regalo, quello dell’iscrizione all’Università degli adulti, tanto da far arrivare a Fabriano le telecamere del programma di Rai 1, “La vita in diretta”.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Malore in un bar nel pieno centro di Ancona: un 78enne all'ospedale. E' in sala emergenze



Il cordoglio



Cordoglio è stato espresso ieri dall’assessore Maura Nataloni, non appena si è diffusa la notizia della scomparsa dell’anziana. «Ricordiamo Ida che ha saputo cogliere in modo pieno il dono di una vita molto longeva - dice l’assessore -. All’età di 105 anni l’abbiamo da poco celebrata come iscritta più anziana, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università Popolare di Fabriano».



A ricordarla è anche la presidente Fernanda Dirella: «La nostra cara Ida ci ha lasciato dopo 105 anni - commenta commossa -. Una persona buona, dolcissima, amante della lettura, donna di fede e di amore alla vita. Lucidissima fino ai suoi ultimi momenti di vita». In tanti si ritroveranno domani per le esequie a San Biagio per dare l’ultimo saluto alla donna nata a Genga. L’università Popolare al gran completo saluterà la sua studentessa modello.

Oggi sarà allestita la camera ardente presso l’obitorio ospedale Profili di Fabriano. I familiari chiedono, in segno di vicinanza a Ida, non fiori ma offerte alla chiesa parrocchiale dei Santi Biagio e Romualdo, a cui era molto devota.