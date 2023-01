Malore in un bar nel pieno centro di Ancona: un 78enne all'ospedale. E' in sala emergenze

ANCONA- Si trova in sala emergenze all'ospedale di Torrette un uomo di 78 anni prelevato dalla Croce Gialla in pieno centro ad Ancona. Lo stesso, intorno alle 13, era stato vittima di un malore all'interno di un bar di Corso Mazzini.

La situazione

Dopo l'intervento dei sanitari, l'anziano è stato trasportato con un codice rosso avanzato. La situazione resta critica.