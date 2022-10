Fabriano, operai attaccati da uno sciame di calabroni: 63enne salvato in extremis dallo choc anafilattico

FABRIANO - Salvato in extremis dall’intervento tempestivo del commissariato e del 118. Vivo per miracolo un 63enne di Gubbio. Paura, questa mattina, non lontano da Valleremita di Fabriano. Due operai umbri si sono inoltrati nel bosco per tagliare della legna e sono stati assaliti da uno sciame di calabroni. Uno dei due, il 63enne, è stato investito da una ventina di punture che gli hanno provocato uno shock anafilattico.

Da subito ha accusato forti dolori all’area interessata peggiorati nei minuti successivi in una progressiva depressione respiratoria fino a perdere i sensi. Il collega, senza perdere la calma, ha lanciato subito l’allarme. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano sono intervenuti immediatamente e hanno guidato l’arrivo dell’eliambulanza. I medici sono riusciti a praticargli gli interventi di emergenza salvavita. Il personale medico, sul posto, ha soccorso l’uomo e gli ha praticato tutti gli interventi per salvare la vita al 63enne. Poi è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano.