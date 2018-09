Favo di calabroni lungo un metro nel palazzo: devono intervenire i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Un nido di calabroni lungo un metro. Doppio intervento dei vigili del fuoco ieri mattina in via Meroni e via Nuvolari, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato dagli inquilini di un palazzo. Il favo si era formato a nove metri d’altezza al di sopra del piano in cui abita il pensionato Vittorio Vergoni, ornitologo di fama internazionale.Uscendo di casa, alle 8 Vergoni si è accorto che sul davanzale del pianerottolo giacevano alcune celle apparentemente di un alveare. A un esame più approfondito, si è reso conto che sul tetto del condominio c’era un enorme favo, parzialmente oscurato da un vicino nido di rondini. La scoperta del favo ha indotto lo stesso Vergoni a telefonare tempestivamente al 115 per provvedere quanto prima alla rimozione del pericoloso nido. Da giorni, i vicini di casa si erano allarmati dopo aver visto i cosiddetti “gialloni”, pericolosi insetti che alla luce del tramonto giravano insistemente intorno alle finestre alla ricerca della luce.L’intervento dei vigili del fuoco complessivamente è durato circa tre ore.