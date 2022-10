NUMANA - Scrive una lettera d’addio all’ex compagno e tenta il suicidio gettandosi in mare. È stata salvata in extremis dai carabinieri della Compagnia di Osimo la 55enne, originaria di Ancona ma da anni residente a Numana, che nel tardo pomeriggio di domenica si è immersa nelle acque di fronte alla spiaggia di Sottosanta e del Frate con l’intenzione di togliersi la vita.

Un gesto disperato annunciato da una mail inviata poco prima al suo ex che ha immediatamente chiesto aiuto al numero unico d’emergenza 112. Da tempo la donna era attanagliata da difficoltà economiche e problemi di salute che l’avrebbero spinta nel tunnel della depressione. Così attorno alle 18.30 di una giornata di festa, mentre era a casa tormentata dai pensieri più bui, ha digitato le ultime parole sulla tastiera, poi si è incamminata verso la spiaggia. Quando i due carabinieri del Radiomobile l’hanno recuperata dal mare, una volta percorso in tempo record il sentiero che dall’hotel Gigli scende alla spiaggia, citata in un passaggio della lettera, la 56enne era in stato di iniziale ipotermia e semi incoscienza, sotto effetto di farmaci.



Si sono buttati in acqua e l’hanno tratta in salvo prima che annegasse, riscaldandola con i maglioni della divisa d’ordinanza. In supporto è intervenuta la protezione civile che a bordo di un pick-up ha trasportato la donna fino alla struttura alberghiera, in centro storico, nel cui parcheggio era stata nel frattempo allestita una base logistica per i soccorsi. Stabilizzata sul posto dal personale sanitario del 118, è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale di Torrette per ricevere le cure più appropriate. La notizia ieri si è diffusa rapidamente a Numana dove la 55enne è benvoluta e conosciuta per il suo impegno civico.