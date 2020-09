Bambini a scuola sicuri con il Piedibus: «Ma servono più volontari per guidarli»

FABRIANO - Prosegue la marcia del piedibus nonostante le difficoltà dovute alla pandemia. Anche quest’anno il servizio di accompagnamento dei giovani studenti a piedi per le vie della città della carta, organizzato da genitori e nonni volontari può contare su tre linee: linea La Spina, linea Pisana, linea del Piano. Nonostante la grande disponibilità delle guide, c’è però bisogno di nuove forze per sostenere uno sforzo utile alla comunità.

Un servizio attivo dal 2012, che in quasi 10 anni ha condotto a scuola centinaia di giovanissimi studenti e che oggi può contare di 20 volontari disponibili e circa 50 bambini da condurre in sicurezza a scuola.

Ma questo impegno necessità di nuovi volontari, come spiegano alcuni di questi genitori e nonni ancora attivi. «Alcune delle guide si sono ritirate per sopraggiunti limiti d’età – spiegano i volontari –, lanciamo un messaggio alla cittadinanza, chiedendo la loro disponibilità nell’accompagnare i bambini a scuola. Il Piedibus vive se i genitori e i nonni fanno i volontari, e per farlo sopravvivere può bastare anche una volta a settimana». Ma come funziona il servizio? I bambini che usufruiranno del Piedibus, si devono far trovare nei pressi di una fermata a loro più congeniale e dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita dal responsabile della linea. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Piedibus, sarà responsabilità del genitore accompagnarlo a scuola. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non dovessero essere garantite o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte dei responsabili del servizio.

«Il Piedibus – proseguono - è anche una efficace alternativa al trasporto pubblico in “era-covid”, ed ogni giorno, grazie all’aiuto alla Farmacom, alla Farmacia Popolare del Dottor Boselli, alla Farmacia Cerotti, Giuseppucci, Monzali e Silvestrini ai bambini ed ai volontari viene misurata la temperatura e vengono sanificate le mani con il gel disinfettante.

