Allarme sul Conero: si sente gridare aiuto due volte, scattano le ricerche al Passo del Lupo ma non si trova

SIROLO - Questa mattina è scattato l’allarme rosso sul Monte Conero per una persona scomparsa al Passo del Lupo. Due volte è stato sentito un uomo gridare aiuto, una dal belvedere e l’altra dalla spiaggia delle Due Sorelle. In azione vigili del fioco e soccorso alpino-

E’ stato passato al setaccio il Passo del lupo ma finora con esito negativo. Si è alzata in volo anche l’ eliambulanza del 118 per una ricognizione dall’alto. Le operazioni di ricerca proseguono.

Ultimo aggiornamento: 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA