FALCONARA A Falconara negli ultimi giorni sono tornati alla ribalta episodi di microcriminalità, vandalismo e violenza accaduti nel centro urbano e anche sul litorale. Ma l’amministrazione comunale tiene a sottolineare che la città non è divenuta una sorta di Bronx, per replicare alle reazioni preoccupate della gente. «L’intervento della polizia locale di Falconara nella tarda serata di sabato scorso è stato immediato – si legge in una nota diramata dal sindaco Stefania Signorini e dall’amministrazione comunale - per calmare gli animi accesi da uno scontro tra un operatore dello street food e un uomo che era stato allontanato a inizio serata per ubriachezza manifesta».

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Assalto allo chalet Otello, via il fondo cassa ma il bandito si frega da solo: la luce del frigo gli illumina la faccia a favore di telecamera



La vicenda

Alcuni esercenti che stavano partecipando a “Gente di strada”, l’evento dedicato allo street food, hanno affermato che il giovane marocchino che poi è stato pestato da un operatore era ubriaco, spingeva un passeggino pieno di bottiglie di superalcolici che beveva continuamente, ed improvvisamente si è abbassato i pantaloni davanti ad alcuni bambini. Solo allora, secondo la testimonianza di alcuni espositori della manifestazione, l’operatore sarebbe intervenuto, picchiando il marocchino e innescando la furibonda rissa che ne è seguita.

«Il comando falconarese della polizia locale – prosegue la nota dell’amministrazione comunale - era già sul posto con tre agenti in divisa e otto in borghese per attività di prevenzione e, a inizio serata, aveva allontanato il marocchino senza fissa dimora, già denunciato giovedì sempre dalla polizia locale per inottemperanza all’ordine di espulsione assieme ad un connazionale e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione».

Continua il Comune: «L’uomo è stato intercettato nella prima serata visibilmente ubriaco e con un passeggino con effetti personali. Immediatamente allontanato dalla manifestazione è stato sanzionato per ubriachezza e violazione dell’ordinanza sindacale sull’alcol, per la detenzione di due bottiglie di super alcolici, subito sequestrate. Verso la fine della festa è rientrato nella zona del ballo e si è scontrato con un espositore dello street food». Immediatamente è intervenuto il personale di polizia locale per separare le persone coinvolte. «La polizia locale aveva già fermato per l’identificazione il cittadino destinatario del decreto di espulsione e, per arginare la situazione, ha utilizzato tutti gli strumenti messi a disposizione dalle leggi dello Stato e dal diritto comunitario».

Il giro di vite

L’amministrazione comunale inoltre afferma di aver adottato in questi anni tanti strumenti per garantire ai cittadini la possibilità di frequentare i luoghi pubblici nella massima serenità, dal nuovo regolamento di polizia urbana con l’introduzione del Daspo all’ordinanza antialcol, fino al potenziamento del sistema di videosorveglianza. «E’ stato programmato il controllo fisico della spiaggia e dei centri abitati, concentrato nelle zone in cui si svolgono le iniziative di maggior richiamo, proprio per prevenire e, nei casi più imprevedibili come quello di sabato, per intervenire nell’immediato».