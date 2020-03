Emergenza Covid-19: le coppe dei reggiseni diventano mascherine

FABRIANO - C’è una nuova realtà di Fabriano che ha scelto di trasformare la produzione e di ripensare il proprio ciclo lavorativo alla fabbricazione di mascherine. Una scelta avvenuta in pochi giorni per la Rosanna Taglio, azienda dal 1982 si occupa di taglio tessuti e servizi per il mondo della moda (preparazione di semilavorati per il confezionamento di lingerie e abbigliamento per brand nazionali). Via la lycra per i reggiseni dai macchinari, sostituita dal TNT (tessuto – non – tessuto) parte fondamentale del processo di produzione delle mascherine.

La chiave di volta, per arrivare in poco tempo a lavorare 3000 mascherine al giorno, è stata proprio nei macchinari per preformare le coppe dei reggiseni. La loro forma è infatti esattamente la stessa delle mascherine, che aderiscono così alla forma del viso senza toccare la bocca, rimanendo più asciutte e confortevoli. «Oltre alle mascherine preformate, riusciamo a tagliare 3.000 mascherine simil-chirurgiche al giorno. Tutti i nostri semilavorati vanno poi ad altre aziende della filiera, che confezionano il prodotto finito e lo sanificano. Non una conversione di produzione, perché le competenze e le procedure necessarie per lavorare il tessuto delle mascherine le avevamo già in casa», spiega la titolare Annamaria Ciampichetti. Un contributo importante, in questo periodo difficile, che è stato reso possibile sia dalla partnership tra le aziende della filiera del tessile, che dalla dedizione dei collaboratori di Rosanna Taglio, che hanno riorganizzato la loro routine lavorativa su due turni. «Grazie al nostro piccolo laboratorio interno, siamo anche riusciti a confezionare diverse mascherine – prosegue - che abbiamo subito messo a disposizione dei nostri collaboratori, delle loro famiglie e di alcune aziende e associazioni di volontariato della zona di Fabriano, un piccolo gesto che ci ha fatti sentire ancora più utili e vicini a chi continua a lavorare, nelle aziende e sul territorio. Ecco perché bbiamo deciso di vivere questo momento come un’occasione di riscoperta personale, aziendale e sociale». Messi a disposizione sui canali social di Rosanna Taglio cartamodello e un video tutorial su come cucire una mascherina in 5 semplici mosse.

