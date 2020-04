Imprenditore stimato e padre di famiglia: la Vallesina piange la scomparsa di Danilo

ROSORA - Il Covid-19 si è portato via, per sempre, un imprenditore stimato e un padre di famiglia. Danilo Mariotti, 55 anni, era socio della Famar con sede a Cupramontana, l’azienda leader in Italia nel settore delle infrastrutture elettriche. Mariotti si è spento nella notte tra sabato e domenica all’ospedale regionale di Torrette, dov’era in terapia intensiva dallo scorso 16 marzo. Il 55enne era stato ricoverato con una sospetta polmonite da Covid, poi l’esito del tampone ha confermato la diagnosi ed è iniziato il calvario, che si è concluso alla vigilia di Pasqua con il drammatico epilogo.

La notizia del decesso si è sparsa velocemente in Vallesina dove Mariotti - che abitava con la famiglia nella frazione Angeli di Rosora - era molto conosciuto e stimato. La sua famiglia aveva fondato la Famar più di mezzo secolo fa: gli esordi ad Angeli di Rosora, come piccola fabbrica-officina di macchine agricole. Poi il trasferimento lungo la strada provinciale Apirese, in territorio di Cupramontana: era il 1960 quando si specializzarono nel settore delle infrastrutture elettriche, diventando in poco tempo leader nella produzione di sostegni a traliccio per elettrodotti, linee ferroviarie, sostegni per sottosezioni, carpenteria metallica e sostegni a basso impatto ambientale.

Un uomo, Danilo, che viveva per la sua famiglia e per la sua azienda, che guidava insieme al fratello Graziano e ai cugini, con una visione concreta e comunitaria. Costante era l’attenzione alle esigenze dei lavoratori e al loro benessere. Quegli stessi dipendenti che oggi si stringono idealmente alla moglie Cristina Bavetti e al figlio Edoardo, alla madre Delia e il fratello Graziano. Descritto come un uomo leale, onesto e trasparente, sempre gioviale e allegro, Mariotti lascia nel dolore tante persone. In ottemperanza alle disposizioni sanitarie nazionali, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata nel cimitero di Rosora dove la salma verrà tumulata.

