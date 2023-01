Falsi vaccini, Camila Giorgi si difende: «È la dottoressa ad essere nei guai, non io»

MELBOURNE - Esordio a Melbourne perfetto per Camila Giorgi. La tennista azzurra ha brillantemente superato la russa Anastasija Pavlyuchenkova in due set (6-0, 6-1) in meno di un’ora di gioco. Più che sul campo però, l'attenzione della stampa si è riversata sulla questione vaccino. Nell'inchiesta della Procura di Vicenza sui medici No Vax, il nome della tennista è comparso nella lista dei clienti di uno dei medici arrestati, la dottoressa Grillone.

Con il reato di falso ideologico attualmente ipotizzatole a carico, la Giorgi ha fatto chiarezza sulla vicenda in conferenza subito dopo l'incontro: "La dottoressa è sotto investigazione, ha avuto qualche problema con la legge in questi anni. Il mio ciclo vaccinale si è svolto in posti diversi, non solo presso il suo studio. Io sono molto calma, è lei ad essere in pericolo, non io. Inoltre senza vaccino non sarei qui". Al secondo turno l’azzurra affronterà la slovacca Schiedlova, che ha avuto la meglio su Martina Trevisan.