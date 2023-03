Studentessa prodigio riceve più di 1,3 milioni di euro in offerte di borse di studio: ecco il suo segreto

L'era della pandemia da Covid 19 è stata per molti un'opportunità di crescità e di riflessione: l'abbondante tempo a disposizione ha dato modo a molti adolescenti di capire cosa fare del proprio futuro. Un'opportunità che Daya Brown ha colto al cento per cento.

Nel 2020 Daya aveva 15 anni e ha avuto modo di capire quale università avrebbe tanto voluto frequentare dopo il liceo: ha stilato una lista di 70 università e oggi 54 di queste hanno risposto positivamente.

La storia di Daya Brown

Daya Brown si diplomerà alla Westlake High School di Atlanta il prossimo maggio ma il suo futuro è già stato pianificato. Durante il Covid, l'adolescente ha dedicato tre ore al giorno per quattro mesi alla compilazione delle domande. Non tralasciando, inoltre, la ricerca alle potenziali borse di studio.

La giovane ha riferito, come riporta The Washington Post, di essere rimasta stupita quando la sua casella di posta elettronica ha iniziato a riempirsi di risposte proveniente dalle università. Delle 70 università a cui aveva fatto domanda, Daya Brown è stata accettata da 54, tra cui Virginia State University, University of Maryland, Spelman College, Ohio University, Louisiana State University e Loyola University Chicago.

La giovane ha ricevuto più di 1,3 milioni di euro in offerte di borse di studio dalle diverse 54 università. «È stata una bella sensazione, perché ho lavorato molto duramente», ha detto Brown, ora 18enne e studentessa dell'ultimo anno a Westlake, pronta a diplomarsi e a inseguire il suo sogno in studi visivi.