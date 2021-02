La Vuelle torna in palestra, ma nello staff c'è un nuovo contagio

PESARO - Un'altra tegola, per fortuna sembra non molto grossa, sulla Vuelle Pesaro, proprio nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della prossima partita di campionato, il 7 marzo a Cremona. La società pesarese ha infatti annunciato la presenza di un positivo al Covid 19 nel gruppo squadra. Il soggetto in questione è stato subito messo in isolamento. Bocche cucite sull'identità di questa ennesima vittima della pandemia, ma a quando sembrerebbe da indiscrezioni attendibili non si tratterebbe di un giocatore, bensì di un membro dello staff tecnico o medico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA