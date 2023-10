Femminicidio, Panariello aveva il braccialetto elettronico: perché non ha funzionato?

Cerreto d'Esi - Franco Panariello, che questa notte ha ucciso l'ex moglie Concetta Marruocco a Cerreto d'Esi, aveva il braccialetto elettronico: una misura cautelare che non è bastata a salvare la vita all'infermiera di 53 anni madre di tre figli. Un particolare agghiacciante, reso noto dall'associazione Artemisia di Fabriano, che gestisce il locale sportello antiviolenza presso cui Concetta era seguita dallo scorso mese di marzo. «Si tratta di un femminicidio annunciato - si legge nella nota - . Panariello era sottoposto a misura cautelare con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura cautelare che più volte era stata violata, senza che al riguardo venissero prese altre misure più restrittive».

L'associazione Artemisia racconta come «Concetta negli ultimi tempi era una donna nuova, ha testimoniato con consapevolezza, lucidità, determinazione ed aveva un progetto di vita. Noi abbiamo incontrato Concetta tre giorni fa e ci aveva comunicato che avrebbe voluto offrire il suo contributo all’associazione per aiutare le donne che come lei vivono la sopraffazione e la violenza maschile».