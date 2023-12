FERMO - I militari di Monterubbiano hanno arrestato un 28enne nordafricano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Macerata quale aggravamento della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla quale era già sottoposto, violandola. L’arrestato è stato portato nella casa di reclusione di Fermo.



Giro di vite dei carabinieri per la sicurezza nel territorio, sette in totale gli arresti. Sono stati intensificati i servizi di prevenzione e repressione per assicurare alla giustizia soggetti condannati. A Sant’Elpidio a Mare è stato arrestato un 70enne maceratese, pregiudicato, in esecuzione di ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. L’uomo dovrà espiare un anno di reclusione per il reato di minaccia commesso nel 2016 a Cingoli. L’arrestato si trova ai domiciliari. A Francavilla d’Ete invece, i carabinieri di Montegiorgio hanno arrestato un 46enne fermano pregiudicato, in esecuzione di ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo. La pena da scontare riguarda reati di furto continuato e violenza privata commessi a Montegranaro nel 2014. Anche l’uomo è ai domiciliari. I carabinieri di Urano hanno arrestato un 45enne residente in città in esecuzione di ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. L’uomo - ora ai domiciliari - dovrà scontare un anno e otto mesi per cumulo di tre condanne relative a reati di truffa, circonvenzione di incapaci e sostituzione di persona commessi ad Ascoli Piceno tra il 2012 e il 2017. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio, coadiuvati dalla Sezione Operativa, hanno arrestato invece un 38enne tunisino in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo. L’uomo dovrà espiare la pena residua di due anni di reclusione, comminata per reati di rapina, detenzione stupefacenti, maltrattamento in famiglia e lesioni personali commessi tra il 2009 e il 2023 in varie località d’Italia. Si trova ora nel carcere di Fermo. Sempre a Porto Sant’ Elpidio, i militari hanno arrestato un anziano del luogo, pregiudicato, in esecuzione dell’ordinanza di sottoposizione alla detenzione domiciliare emessa dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, dovendo espiare la pena due anni e nove mesi di reclusione per cumulo di condanne inerenti i reati di violazione di domicilio e furto aggravato, commessi dal 2012 a 2014. Si trova ai domiciliari. Doveva invece scontare cinque mesi di carcere per evasione un altro individuo pregiudicato, arrestato dai carabinieri a Porto Sant’ Elpidio, in esecuzione di ordine di carcerazione. Si tratta di un 57enne, attualmente senza fissa dimora.