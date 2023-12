Fermo, arresti domiciliari, fogli di via e braccialetti elettronici: c'è chi ha collezionato ben sette denunce

FERMO - Rispetto di arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) e foglio di via: i Carabinieri delle Stazioni di Monterubbiano e Porto Sant'Elpidio hanno intensificato i servizi di controllo del territorio per garantire il rispetto delle misure di prevenzione emesse a carico di soggetti socialmente pericolosi e duno di loro ha colezionato quelle che è la sua settima denuncia.

I Carabinieri di Monterubbiano hanno denunciatoun nordafricano di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di evasione.

Il soggetto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato individuato dopo aver rimosso il braccialetto elettronico. A Porto Sant' Elpidio invece numerose denunce per inosservanza del foglio di via obbligatorio, tra i responsabili un recidivo che ha violato le prescrizioni per ben sette volte. Si tratta di un uomo di 40 anni di Monte San Giusto già noto per altri precedenti per reati predatori è stato denunciato per ben sette volte per la ripetuta inosservanza della prescrizione del foglio di via obbligatorio. Una giovane donna di Ancona, circa 30 anni, nota per altri precedenti, è stata deferita per inosservanza del foglio di via obbligatorio. Un uomo di 38 anni di Montegranaro, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per inosservanza della prescrizione del foglio di via obbligatorio.