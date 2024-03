ANCONA Ha il divieto di avvicinarsi alla sua ex perché su di lui pende un procedimento per stalking e revenge porn. Ma viola la prescrizione, il braccialetto elettronico lancia l’alert e viene arrestato immediatamente dai carabinieri del Norm. In manette c’è finito un 24enne romeno, bloccato dai militari nei pressi di piazza Roma, proprio nel luogo dove si trovava l’ex fidanzata, una ragazza di 17 anni. Essendo minorenne, è stato il papà di lei nei mesi scorsi a sporgere formalmente denuncia in questura nei confronti del romeno, perché dopo la fine della relazione continuava a tempestare la figlia di messaggi. Di qui l’accusa di stalking.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Fermo, due auto vanno a sbattere: una di queste finisce in un fossato profondo tre metri



L’altra accusa

Ma non solo. Il 24enne, difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere, è indagato anche per revenge porn. Stando alla procura, l’uomo ha pubblicato sul profilo Instagram della ragazzina una foto mentre l’ex coppia era palesemente in atteggiamenti intimi. La pubblicazione, attribuita a lui, sarebbe stata possibile perché il romeno aveva accesso alle password social della ex. Appena vista la foto illecita, la 17enne aveva provveduto alla rimozione. Fortunatamente sarebbe stata online per pochi minuti.

La ricostruzione

Fatto sta, che di fronte ai reati come il revenge porn e lo stalking, nei mesi scorsi il gip ha disposto nei confronti del 24enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex: doveva tenersi a una distanza di almeno 500 metri. È successo che lo scorso venerdì pomeriggio c’è stata la violazione di tale prescrizione. Cosa è successo? Stando a quanto emerso, il 24enne ha lasciato l’auto in piazza Roma, proprio davanti alla vecchia sede del rettorato. Ad aspettarlo c’erano alcuni amici. Peccato che, in quella zona si trovasse anche l’ex fidanzata. I due avrebbero incrociato i rispettivi sguardi. La vicinanza tra l’ex coppia è bastata a far lanciare l’alert al braccialetto elettronico del romeno e al dispositivo che aveva con sé la minorenne. Quest’ultima era in compagnia di un suo amico. Come hanno avuto contezza della presenza del 24enne, hanno chiamato i carabinieri. Sono arrivati in un battibaleno, andando verso la 17enne per sapere se stesse bene e poi hanno individuato lo stalker, portandolo in caserma e arrestandolo per aver violato la prescrizione del giudice. Già un paio di settimane si era attivato l’alert, ma i due non si erano incontrati. Si sarebbe trattato, insomma, di un avvicinamento fortuito. Il giudice ha convalidato l’arresto, inviando gli atti al gip che nei mesi scorsi ha emesso la misura cautelare per valutare la possibilità di ulteriori restrizioni.