Federico Marcelli arrestato a Gubbio: era evaso dai domiciliari di Pesaro, nonostante il braccialetto. Su di lui una doppia condanna per stupro di due sue ex

Preso. Federico Marcelli, il pesarese di 49 anni accusato di aver stuprato due sue ex ed evaso dagli arresti domiciliari, è stato arrestato in Umbria dopo 31 giorni di latitanza. L'uomo è stato riconosciuto e fermato nella zona di Gubbio.

Era evaso lo scorso 15 novembre

Il pesarese era evaso dalla casa di sua madre nonostante l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La misura cautelare era relativa alla due condanne di primo grado per stupro di due ex, confermate in appello, rispettivamente di 6 anni e 4 anni e 4 mesi.

A dicembre era stata fissata la Cassazione per l'ex ristoratore

La condanna sarebbe diventata definitiva a dicembre, quando è stata fissata l'udienza in cassazione.

L'ultimo grado di giudizio per Federico Marcelli, ex ristoratore di Pesaro, condannato nei due gradi di giudizio per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due donne. Per lui si sarebbero dunque presto aperte le porte del carcere. E invece no. Perchè l'uomo, 49 anni, il 15 novembre è evaso dagli arresti domiciliari: si è strappato il braccialetto elettronico che era costretto a indossare e ha fatto perdere le sue tracc