Federico Marcelli, chi è il pesarese evaso e ricercato: le condanne per stupro. Il caso a “Chi l'ha visto?”. L'avvocato Fabbri: «Qualcuno lo ha aiutato a fuggire»

PESARO - La condanna sarebbe diventata definitiva a dicembre, quando è stata fissata l'udienza in cassazione. L'ultimo grado di giudizio per Federico Marcelli, ex ristoratore di Pesaro, condannato nei due gradi di giudizio per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due donne. Per lui si sarebbero dunque presto aperte le porte del carcere. E invece no. Perchè l'uomo, 49 anni, il 15 novembre è evaso dagli arresti domiciliari: si è strappato il braccialetto elettronico che era costretto a indossare e ha fatto perdere le sue tracce.