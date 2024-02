San Benedetto, evaso dai domiciliari provoca il caos sul Frecciarossa e finisce in carcere

SAN BENEDETTO - Evaso dai domiciliari provoca il caos sul Frecciarossa: alla fine gli agenti della Polfer lo arrestano e finisce dietro le sbarre al carcere di Marino del Tronto.

Venerdì 23 febbraio gli Agenti della Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto hanno proceduto all’arresto di un cittadino italiano evaso dagli arresti domiciliari. Il 45enne, che viaggiava a bordo del Frecciarossa partito da Bologna e diretto a Bari, col suo comportamento molesto ha arrecato talmente disturbo agli altri passeggeri che il capotreno si è visto costretto, più volte, ad invitarlo a scendere. Il rifiuto ha portato all’intervento della Polizia di Stato che, dopo averlo condotto nei propri uffici ha scoperto che a suo carico pendesse un rintraccio per evasione. Associato alla Casa Circondariale di Marino del Tronto (AP), è ora in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto.