Due detenuti evasi dal carcere di Trani: catturato il primo, l'altro è ancora in fuga. Chi sono e di cosa sono accusati

Si sono arrampicati sul muro di cinta posteriore del carcere di Trani mentre erano nell'area passeggio del reparto accoglienza e in pochi minuti sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. In due, entrambi marocchini, di 24 e di 29 anni, erano in cella in custodia cautelare perché accusati di reati contro il patrimonio e la persona.

L'azione è stata fulminea. Ma altrettanto rapida è stata la risposta delle forze dell'ordine. In serata Marwan Bassim di 24 anni, che i carabinieri hanno rintracciato alla stazione di Barletta. L'uomo si trova ora in caserma. Le ricerche ora proseguono per trovare l'altro fuggiasco, il 29enne Abdalake El Kadhir.