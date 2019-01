Una svastica e frasi â€‹offensive sui muri del circolo Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Una svastica e frasi offensive sulla porta del Circolo del Partito Democratico di Castelleone di Suasa: scatta la denuncia. Lo ha reso noto il coordinamento comunale del Pd, sottolineando anche la triste coincidenza di questo inqualificabile atto con la Giornata della Memoria che accompagna, ormai in tutto il mondo, il ricordo della tragedia della shoah. Un gesto su cui indagano ora i carabinieri, per una vicenda che il Pd castelleonese sintetizza in una lunga nota. Indagano i carabinieri.