CASTELLEONE DI SUASA Faccia a faccia con un ladro, di sera. Un’esperienza da brividi per una donna che ha sorpreso un malvivente davanti alla finestra della sua abitazione. E’ accaduto verso le 20 di venerdì in via Vaseria, a Castelleone di Suasa. La residente, che abita da sola, ha sentito dei rumori e quando è andata a vedere ha notato un uomo che armeggiava alla finestra.

APPROFONDIMENTI LA RISSA Ancona, aggressione nella notte: 34enne preso a bottigliate in zona Piano. Soccorsi allertati dai residenti



Il post



Appena sorpreso è scappato verso i campi sul retro. Ha quindi chiamato subito i carabinieri e poi anche il sindaco che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook del Comune, condiviso da un centinaio di persone. «Attenzione – riporta la comunicazione urgente -. Ladri in via Vaseria, uomo mulatto, riccio, vestito di nero, è scappato lungo il fosso». Mezz’ora più tardi, la donna ha notato la luce di una pila in lontananza: forse era sempre il ladro. «Ho scritto il post, poi ho richiamato i carabinieri – spiega Carlo Manfredi, sindaco di Castelleone di Suasa -, mi hanno detto che hanno mandato una pattuglia da Corinaldo e di supporto anche una dal Pesarese per fermare e controllare delle automobili sospette».

Il sindaco fa poi una raccomandazione: «Sotto le feste è possibile che i ladri si ripresentino, specialmente adesso che inizierà anche a fare buio prima – prosegue il sindaco -, quando capitano questi episodi è necessario che i cittadini facciano attenzione al numero di targa dei veicoli utilizzati dai ladri. E’ fondamentale che si concentrino su quello, poi se dentro sono uno, due o tre, è secondario».



Al Vallone di Senigallia, dove venerdì sera i ladri hanno cercato di entrare in un’abitazione, i cittadini hanno annotato il numero di targa di una Skoda sospetta. Non risulta rubata. Sul posto è intervenuta la polizia che ha effettuato diversi giri nel borgo per cercare i ladri. Sui social, anche in questo caso, è partito il passaparola per tenersi informati. I ladri, che poi sono fuggiti con la Skoda, hanno provato ad entrare in un’abitazione ma, forse l’arrivo improvviso del proprietario li ha messi in fuga. Sono stati avvistati verso le 21.