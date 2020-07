Anziana a cena dalla sorella e trova la casa ripulita dai ladri: via anche i gioielli dalla cassaforte

CASTELLONE DI SUASA - Va a cena dalla sorella e i ladri le ripuliscono casa portando via i gioielli dalla cassaforte. E’ accaduto venerdì sera in via Cristoforo Colombo a Castelleone di Suasa. La nipote era andata a prendere l’anziana proprietaria di casa per accompagnarla dalla sorella. Negli appartamenti accanto, dove vivono altri familiari, non c’era nessuno e, per non lasciarla da sola, ha preferito portarla via. Quando sono rientrate poco dopo la mezzanotte hanno notato la porta d’ingresso rotta e tutta la casa a soqquadro. Armadi aperti, cassetti svuotati, fino alla cassaforte che ha trovato aperta. Soldi non c’erano ma si sono portati via tutti i gioielli, ricordi di una vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare un sopralluogo. Due anni fa i ladri erano già entrati a casa della signora che era però tornata indietro per prendere una bottiglietta d’acqua e, sentendola rientrare, erano scappati. Questa volta hanno avuto tutto il tempo invece. Forse la monitoravano. Domenica sera invece un tentativo di furto è avvenuto a Corinaldo in via Nevola. Il colpo non è andato a segno perché i proprietari sono rientrati mettendoli in fuga. «Hanno tentato di entrare in casa nostra – racconta la proprietaria -- facendo uscire il cane dalla recinzione. Probabilmente disturbati dal nostro ritorno non sono riusciti ad entrare». I cani dei vicini hanno abbaiato, forse proprio per segnalare presenze sospette in zona. Non risultano altri episodi nel weekend nella vallata anche se la gente è tornata ad aver paura di lasciare le case vuote anche solo per poche ore.

