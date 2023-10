Ancona, aggressione nella notte: 34enne preso a bottigliate in zona Piano. Soccorsi allertati dai residenti

ANCONA Trovato in un lago di sangue per via di diverse bottigliate rimediate nella tarda serata di ieri, 27 ottobre. Sono stati i residenti ad allertare la Croce Gialla che è intervenuta per soccorrere un 34enne, originario della Tunisia, lasciato a terra in zona Piano (in una traversa di via Torresi).

Il trasporto in ospedale

Con ancora da chiarire la dinamica rispetto a quanto accaduto e all'aggressione, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Torrette in codice di media gravità.