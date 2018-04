Marito e moglie con bimbo scoprono i ladri in giardino e li mettono in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Scoprono i ladri nel campo confinante con la casa, sentendo il rumore dei passi che si avvicinavano verso l’abitazione. È accaduto domenica sera in una villetta in via Casenuove a Castelleone di Suasa dove vive una giovane coppia con un bambino. Per fortuna però i malintenzionati, dopo essere stati notati, sono fuggiti verso i campi. Superato lo spavento la famiglia ha appreso, confrontandosi anche con altri vicini, che poco prima c’era una macchina parcheggiata nei paraggi con all’interno una o due persone.Forse le stesse che sono poi entrate in giardino o un “palo”. Superata la paura, il proprietario di casa ha scritto un post su Facebook che è stato poi condiviso da decine di altre persone. “Attenzione. Macchina sospetta in zona Case Nuove. Due o più persone, parcheggiata in prossimità di casa nostra, abbiamo sentito passi intorno casa nei campi ma non siamo riusciti a prenderli o fermarli, si sono allontanati zona Farneto-ville”.L’episodio, che è accaduto già altre volte nei comuni del Senigalliese, domenica ha determinato una paura maggiore alla luce della rapina che si era consumata, più o meno alla stessa ora, la sera prima a Senigallia. Per fortuna però non si trattava di una banda ben organizzata ma probabilmente di malviventi che si erano avvicinati per verificare se i proprietari fossero all’interno. In caso contrario forse sarebbero entrati ma, appena notata la loro presenza, si sono dileguati. Nel mese di aprile sono stati vari gli episodi. Sabato notte anche un furto di cinque arnie da un apicoltore a Pianello di Ostra, il giorno prima era stato denunciato il furto di cavi in rame all’interno di un impianto fotovoltaico allestito in un campo di Corinaldo. Stesso comune in cui ha subito un furto di notte l’imprenditore Fabrizio Persi, a cui hanno rubato il Porsche Cayenne mentre dormiva, mai ritrovato. Quella notte i ladri avevano provato ad entrare anche in un’altra casa rompendo una statua nella fuga mentre a Senigallia avevano rubato una Mazda poi ritrovata a Trecastelli.